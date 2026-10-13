Повреждённая беспилотниками школа в Мосальске ушла на дистант

Учеников мосальской школы после атаки БПЛА отправили на дистанционное обучение. Минувшей ночью в Мосальске после налёта беспилотников повреждены два частных дома, легковой автомобиль и здание городской школы №1.
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