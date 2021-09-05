Названа дата встречи глав МИД G7 с участием представителей РФ

Главной темой обсуждений саммита станет ситуация в Афганистане.фото: pixabay.com Встреча глав внешнеполитических ведомств стран «большой семёрки» с участием представителей России и Китая состоится 8 сентября, заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.