«У нас с Украиной есть сложности, но главное – остановить Россию» – Мирча Джоанэ

Сопротивление Украины российскому вторжению якобы жизненно важно для будущего Молдовы. Об этом заместитель госсекретаря НАТО Мирча Джоанэ, чья каденция заканчивается через неделю, заявил в интервью румынскому агентству rador.
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