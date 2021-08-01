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Россия поможет тушить Турцию

Россия поможет тушить Турцию

Так как турки очевидно не справляются с масштабными лесными пожарами, которые охватили Турцию, после российско-турецких переговоров (прошли после обращения турок с просьбой о помощи) достигнута договоренность, в рамках которой РФ направит в Турцию 11 самолетов и вертолетов, которые помогут "другу Реджепу" с тушением пожаров, которые охватили практически половину провинций Турции, при этом местные пожарные с трудом справляются с произошедшей катастрофойю Достаточно красноречивый жест, указывающий на то, что несмотря на все трения в о.

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