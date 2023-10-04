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Пушилин предрек новые попытки ВСУ наступать на юге ДНР

Пушилин предрек новые попытки ВСУ наступать на юге ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят отвлекающие маневры на южнодонецком направлении фронта, готовятся к наступательным действиям в течение 5–7 дней, рассказал 4 октября глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

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