Пушилин предрек новые попытки ВСУ наступать на юге ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят отвлекающие маневры на южнодонецком направлении фронта, готовятся к наступательным действиям в течение 5–7 дней, рассказал 4 октября глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».
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