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День Дарьи Грязной 1 апреля 2024: приметы, традиции и запреты народного праздника

День Дарьи Грязной 1 апреля 2024: приметы, традиции и запреты народного праздника

День Дарьи Грязной 1 апреля 2024: приметы, традиции и запреты народного праздника Даниил Архаров Согласно православному календарю, в этот день, 1 апреля 2024 года (19 марта по старому стилю), верующие отмечают память святой Дарьи и её мужа Хрисанфа.

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