День Дарьи Грязной 1 апреля 2024: приметы, традиции и запреты народного праздника Даниил Архаров Согласно православному календарю, в этот день, 1 апреля 2024 года (19 марта по старому стилю), верующие отмечают память святой Дарьи и её мужа Хрисанфа.