Девочка попала в больницу с тяжелыми травмами после нападения домашнего кота

Константин Самарин

Кот ни с того ни с сего никогда не накинулся-бы на девочку, не надо выдумывать. Просто агрессивный ребенок, в отсутствии взрослых, сам решил поиздеваться над котом, а тот не дал себя в обиду. Сколько можно говорить о том, что прежде, чем заводить домашнее животное семье с детьми, нужно не только трижды подумать, но и вдолбить ребенку, что животное- это не игрушка, а такой-же член семьи, с мнением и желаниями которого нужно обязательно считаться.