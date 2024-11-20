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Девочка попала в больницу с тяжелыми травмами после нападения домашнего кота

Девочка попала в больницу с тяжелыми травмами после нападения домашнего кота

TASS/DPA Девятилетняя девочка попала в больницу после нападения на нее агрессивного домашнего кота в Калмыкии.

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Комментарии
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Константин Самарин
Кот ни с того ни с сего никогда не накинулся-бы на девочку, не надо выдумывать. Просто агрессивный ребенок, в отсутствии взрослых, сам решил поиздеваться над котом, а тот не дал себя в обиду. Сколько можно говорить о том, что прежде, чем заводить домашнее животное семье с детьми, нужно не только трижды подумать, но и вдолбить ребенку, что животное- это не игрушка, а такой-же член семьи, с мнением и желаниями которого нужно обязательно считаться.
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