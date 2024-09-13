МИД Ирана назвал вымыслом обвинения Борреля в поставках иранских ракет России

Глава пресс-службы иранского Министерства Иностранных Дел Насер Канани обвинил руководителя дипведомства Европейского Союза Жозепа Борреля из-за того, что тот распространял ложные сведения о передаче Тегераном ракетного вооружения Российской Федерации.
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