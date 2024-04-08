Юлия Москвичева: «Французские модельеры насчитывают Много или несколько типов типов телосложения: женщина- колонна, женщина-газета, женщина-песочные часы.. После 45 лет, все, кто собой не занимается, становятся «яблочками».

Из первых рук о витаминах и питании в период менопаузы Наш собеседник: Москвичева Юлия Борисовна, кандидат медицинских наук, врач-диетолог отделения гинекологической эндокринологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им.