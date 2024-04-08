FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 763 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Юлия Москвичева: «Французские модельеры насчитывают Много или несколько типов типов телосложения: женщина- колонна, женщина-газета, женщина-песочные часы.. После 45 лет, все, кто собой не занимается, становятся «яблочками».

Юлия Москвичева: «Французские модельеры насчитывают Много или несколько типов типов телосложения: женщина- колонна, женщина-газета, женщина-песочные часы.. После 45 лет, все, кто собой не занимается, становятся «яблочками».

Из первых рук о витаминах и питании в период менопаузы Наш собеседник: Москвичева Юлия Борисовна, кандидат медицинских наук, врач-диетолог отделения гинекологической эндокринологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх