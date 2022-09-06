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Баста | VK Fest 2022 в Санкт Петербурге

Баста | VK Fest 2022 в Санкт Петербурге

Танцевали медлячок, учились верить в себя и жить по закону сансары. Спасибо Басте за чистый кайф — вспоминаем крутое выступление артиста! 00:00 Начало00:43 Баста - Я смотрю на небе04:58 Баста - Ты была права07:30 Баста - Раз и навсегда12:00 Баста - Хендз ап!17:15 Баста - Чистый кайф22:48 Баста - Лед25:50 Баста - Я поднимаюсь над землей29:35 Баста - Сансара34:50 Баста - Моя игра38:20 Баста - Выпускной .

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