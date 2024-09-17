Эксперт предположил цель массового подрыва пейджеров в Ливане

Предотвращение возможной эскалации действий движения «Хезболла» против Израиля стало целью массового подрыва пейджеров в Ливане, заявил востоковед Андрей Чупрыгин, 18 сентября сообщает «Комсомольская правда».
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