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  • Maxim Yushkin
    😄 Эк он горячится! Резкий эстонский парень...Эстония пообещала...
  • лина любимцева
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Эксперт предположил цель массового подрыва пейджеров в Ливане

Эксперт предположил цель массового подрыва пейджеров в Ливане

Предотвращение возможной эскалации действий движения «Хезболла» против Израиля стало целью массового подрыва пейджеров в Ливане, заявил востоковед Андрей Чупрыгин, 18 сентября сообщает «Комсомольская правда».

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