Премьер-министры Ирака и Италии обсудили стратегическое партнерство

Двусторонние отношения обсудили премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 24 сентября сообщает Shafaq News.
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