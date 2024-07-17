О никабе. Вход в черный мешок бесплатный. А выход?

Villina Когда я вижу женщин, закутанных с ног до головы в черные тряпки, у меня возникает вопрос - осознают ли они в полной мере, ЧТО делают? Особенно, если из прорези хлопают ресницами синие славянские глазки.
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