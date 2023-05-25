СК России начал расследование очередных обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ

Следственный комитет России выясняет обстоятельства происшествия и устанавливает лица, причастных к атаке поселений в Белгородской области, сообщает пресс-служба СК РФ.
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