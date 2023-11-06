Почему американские политики фанатично поддерживают Израиль Интересный вопрос получил, дословно приводить не буду, но смысл таков: что за дичь имел ввиду только что избранный спикер Палаты Представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон, сказав о безоговорочной и первоочередной помощи Израилю, словно речь идёт о религиозном акте: «Как христиане, мы верим, что Библия очень ясно учит: мы должны быть на стороне Израиля.