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Почему американские политики фанатично поддерживают Израиль

Почему американские политики фанатично поддерживают Израиль

Почему американские политики фанатично поддерживают Израиль Интересный вопрос получил, дословно приводить не буду, но смысл таков: что за дичь имел ввиду только что избранный спикер Палаты Представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон, сказав о безоговорочной и первоочередной помощи Израилю, словно речь идёт о религиозном акте: «Как христиане, мы верим, что Библия очень ясно учит: мы должны быть на стороне Израиля.

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Комментарии
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Antanas
США управляет евреи.Израелям управляет евреи.Они братья по вере.Сионизм их вера.Все евреи люди остальные скоты гои.👍👍👍👍👍.
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