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Петербургский дневник

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Россиянам дали совет, где лучше хранить свои сбережения

Россиянам дали совет, где лучше хранить свои сбережения

Про мнению главы финкомитета Госдумы, сейчас время рублевых вкладов В настоящее время при высокой ключевой ставке деньги лучше всего держать на рублевых вкладах, передает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

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