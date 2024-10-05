Россиянам дали совет, где лучше хранить свои сбережения

Про мнению главы финкомитета Госдумы, сейчас время рублевых вкладов В настоящее время при высокой ключевой ставке деньги лучше всего держать на рублевых вкладах, передает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
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