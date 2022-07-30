Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Дэйна Уайт: «У Диаза есть менталитет гангстера, как и у Чимаева»

Президент UFC Дэйна Уайт считает, что Хамзат Чимаева не является фаворитом боя с Нейтом Диазом. «В этом виде спорта никто не может считаться большим фаворитом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх