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Расследуют крушение самолета Пригожина по статье о нарушении безопасности полетов

Расследуют крушение самолета Пригожина по статье о нарушении безопасности полетов

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило по факту авиационного происшествия в Тверской области уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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