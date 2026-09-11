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Царьград

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Одно фото с переговоров Путина и Уиткоффа за закрытыми дверями сказало больше, чем все инсайды

Одно фото с переговоров Путина и Уиткоффа за закрытыми дверями сказало больше, чем все инсайды

Белый дом после небольшой паузы после переговоров спецпосланников президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве, выложил фотографии после этих визитов.

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