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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чайковская о популярности фигурного катания: «К нам не приходят случайно, у нас музыкальные люди. Это не футбол, где пиво и поорать»

— Не ощущаете снижение интереса к фигурному катанию в России? — Вы видели, что творилось в Казани на трибунах? В Красноярске тоже был большой интерес.

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