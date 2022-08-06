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Акинфеев назвал лучших игроков РПЛ: «Сафонов, Клаудиньо, Малком. Еще нравится, как играет Захарян»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал лучших игроков Мир РПЛ. — Назовешь топ-3 лучших игроков РПЛ прямо сейчас? — Если брать по первым турам, то из голкиперов — Сафонов, из полевых игроков — Клаудиньо и Малком.

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