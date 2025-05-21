В Казанской Ратуше началось пятое заседание Совета «Волга-Янцзы»

Автор: Динара ПрокопьеваСегодня в Казани началось V заседание совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга — Янцзы» под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина.
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