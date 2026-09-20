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Подполковник армии США призвал Запад вернуться к дипломатии в отношениях с Россией

Подполковник армии США призвал Запад вернуться к дипломатии в отношениях с Россией

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Запад не сможет противостоять России в случае военного конфликта, и призвал вернуться к дипломатии.

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