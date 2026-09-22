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Царьград

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Агрессия, паралич. В регионе России объявлен двухмесячный карантин из-за вспышки смертельного вируса

Агрессия, паралич. В регионе России объявлен двухмесячный карантин из-за вспышки смертельного вируса

В одном из городов России зафиксирована вспышка опасного смертельного вируса. Введён карантин.В Омской области вновь зафиксировали очаги опасного вирусного заболевания — бешенства.

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