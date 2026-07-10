Daily Mail: частые походы в туалет могут признаками диабета и заболеваний сердца

Стало известно, чем опасны ночные походы в туалет, пишет Daily Mail. Частое ночное мочеиспускание, или никтурия, может быть вызвана гиперреактивным мочевым пузырем, увеличением предстательной железы у мужчин, воспалениями, инфекциями или нервными расстройствами.