31 мая на нескольких улицах Тамбова отключат электричество

Администрация Тамбова сообщает гражданам и гостям города, что в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики 31 мая с 9 до 12 часов будет прекращена подача электроэнергии в дома по следующим улицам: - Пролетарская, 253-333, 148-326; - Северная, 13-17.