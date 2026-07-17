Украинская теннисистка осудила соотечественниц за поход на свадьбу к Касаткиной

Украинская теннисистка Александра Олейникова на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) осудила соотечественниц Юлию Стародубцеву и Надежду Киченок за посещение свадьбы сменившей гражданство с российского на австралийское Дарьи Касаткиной.