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Военный эксперт Сивков объяснил, как ВС РФ будут освобождать Николаев

Военный эксперт Сивков объяснил, как ВС РФ будут освобождать Николаев

При наступлении ВС России на город Николаев украинские войска в качестве узла сопротивления будут использовать Николаевский судостроительный завод, однако российские военные решат эту проблему так же, как это было в  Северодонецке и Лисичанске.

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