Военный эксперт Сивков объяснил, как ВС РФ будут освобождать Николаев

При наступлении ВС России на город Николаев украинские войска в качестве узла сопротивления будут использовать Николаевский судостроительный завод, однако российские военные решат эту проблему так же, как это было в Северодонецке и Лисичанске.
При наступлении ВС России на город Николаев украинские войска в качестве узла сопротивления будут использовать Николаевский судостроительный завод, однако российские военные решат эту проблему так же, как это было в Северодонецке и Лисичанске.
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