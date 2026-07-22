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Лавров обсудит с Рубио противоречивые заявления США по Украине

Лавров обсудит с Рубио противоречивые заявления США по Украине

Aaron Favila/AP/TASS Главные политические новости приходят с Филиппин. 22 июля стало известно, что на полях саммита АСЕАН вскоре состоится встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

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