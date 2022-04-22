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Кабмин предупредили о риске остановки перевозок скоропортящихся грузов

Кабмин предупредили о риске остановки перевозок скоропортящихся грузов

Ассоциация организаций продуктового сектора (АСОРПС) в письме российскому премьер-министру Михаилу Мишустину предупредила о возможной остановке рефрижераторного оборудования, необходимого для транспортировки продуктов и скоропортящихся грузов.

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