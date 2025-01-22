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Смерть от уксуса: приостановлено дело о гибели бизнесмена из Владикавказа

Смерть от уксуса: приостановлено дело о гибели бизнесмена из Владикавказа

Уголовное дело о смерти предпринимателя Олега Гусова из Владикавказа, скончавшегося от ожога пищевода после употребления минеральной воды "Джермук", приостановлено.

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