Павел Дуров: Грузия становится важным бизнес-хабом

Основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров спустя месяц после визита в Грузию заявил, что страна постепенно превращается в один из крупнейших международных бизнес-хабов, оставаясь при этом недооцененным направлением для инвестиций и туризма.
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