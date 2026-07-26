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Павел Дуров: Грузия становится важным бизнес-хабом

Павел Дуров: Грузия становится важным бизнес-хабом

Основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров спустя месяц после визита в Грузию заявил, что страна постепенно превращается в один из крупнейших международных бизнес-хабов, оставаясь при этом недооцененным направлением для инвестиций и туризма.

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