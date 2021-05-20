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В 2022 году Челябинск примет «Российскую студенческую весну»

В 2022 году Челябинск примет «Российскую студенческую весну»

На Южном Урале пройдет фестиваль для студентов колледжей и техникумов. Вчера на торжественном закрытии «Российской студенческой весны», которое состоялось в Нижнем Новгороде, были объявлены регионы, в которых пройдет следующий, 30-й фестиваль.

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