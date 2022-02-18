Президент Казахстана расскажет о расследовании январских беспорядков в послании к народу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в марте собирается выступить с посланием к народу. В своем обращении лидер планирует рассказать об итогах расследования январских беспорядков и о причинах, которые могли привести к народным волнениям.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в марте собирается выступить с посланием к народу. В своем обращении лидер планирует рассказать об итогах расследования январских беспорядков и о причинах, которые могли привести к народным волнениям.
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