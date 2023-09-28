А вернутся бойцы - кранты КАЖДОМУ опарышу. После участия наших сограждан в боевых действиях в Афгане они часто сталкивались с таким отношением: "Мы вас туда не отправляли".
Летят ракеты - капут Плохишу
Комментарии
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НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Спасибо ,,афганцам,,,что они и своих не бросают,и военнослужащим помогают и активно сейчас помогают СВО, прошедшие через такое чистилище,они остались патриотами России,Спасибо, что у нас есть настоящие мужики!
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18 час.
С
Странник
а если он обижает кого либо? или по жизни скотина, тогда как?
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16 час.
Р
Роман
В таких случаях к нему однозначно должены применятся соответствующие ст.УК РФ за действия порочащие звание ветерана боевых действий !!!В жизни все может произойти!!!После ВОВ в СССР появлялись банды в составе которых были бывшие военнослужащии,которые были награжденны за свои ратные подвиги правительственными наградами,а во главе этих банд были офицеры и даже Герои Советского Союза!!!Но болтшенству из них в итоге пришлось ответить за грабежи,разбои и убийства по всей строности закона,не взирая на их боевые заслуги, до расстрела включителтно!!!
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13 час.
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