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Школьникам советуют строго соблюдать режим сна для адаптации к учёбе

Школьникам советуют строго соблюдать режим сна для адаптации к учёбе

В первые недели учёбы нужно себя дисциплинировать, восстановить режим сна, привести его в соответствие со своим расписанием, посоветовала в беседе с RT руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова.

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