Ирак: официальные лица Сил народной мобилизации (СНП) сообщили, что по меньшей мере 20 их членов были убиты и еще 32 получили ранения в результате совместных авиаударов США (США) и Саудовской Аравии по объектам проиранских ополченцев в нескольких провинциях, включая Аун (Кербела), Бартелла (Ниневия), Аль-Сувайра (Васит), Насирия (Дхи-Кар), Ад-Дайр (Басра), Дибис (Киркук).