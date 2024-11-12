Учёные наблюдают ежегодное повышение температуры воды в Чёрном море

Глобальное потепление усугубляет проблемы Чёрного моря, где сокращается количество кислорода.Как это влияет на количество и размер промысловых видов, Олег Смирнов обсудил с ведущим научным сотрудником Института биологии южных морей Виктором Мельниковым.
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