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Вести Севастополь

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Учёные наблюдают ежегодное повышение температуры воды в Чёрном море

Глобальное потепление усугубляет проблемы Чёрного моря, где сокращается количество кислорода.Как это влияет на количество и размер промысловых видов, Олег Смирнов обсудил с ведущим научным сотрудником Института биологии южных морей Виктором Мельниковым.

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