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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-тренер Мирры Андреевой о ее успехах в туре: «Шахматы на корте – это ее козырь. Она очень часто тактически переигрывает соперников»

Экс-тренер Мирры Андреевой о ее успехах в туре: «Шахматы на корте – это ее козырь. Она очень часто тактически переигрывает соперников»

Дерепаско тренировал Андрееву до переезда во Францию. – С чем связан такой прогресс Мирры в этом сезоне? – В первую очередь, это заслуга ее нынешней команды.

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