На Туманном Альбионе разгорается истерия в тамошних так называемых средствах массовой информации по поводу двух подданых Его величества, которые выбрали Добро и сражаются в Донбассе на стороне российских войск.
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