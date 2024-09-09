Цены на морепродукты в США и Европе взлетели из-за санкций против РФ

Санкции против России привели к дефициту морепродуктов в США и Европе. Об этом сообщает РИА Новости. Запрет на импорт российских крабов, трески и минтая вызвал рост цен и поставил под угрозу рыбную отрасль западных стран.
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