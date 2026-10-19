САН-ПАУЛУ (ИА Реалист). В Бразилии, крупнейшем мировом экспортёре куриного мяса, выявлен очаг болезни Ньюкасла — вирусного заболевания, поражающего дыхательную, нервную и пищеварительную системы птиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Премьер Нидерланд...
- Испания охвачена ...
- A Израиль проголосо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым