С 24 октября в Москве произойдет масштабное обновление сети наземного транспорта. Основные изменения затронут Северный округ, где специалисты решили оптимизировать движение автобусов и электробусов, чтобы сократить время ожидания и сделать поездки до метро и социальных объектов удобнее.
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