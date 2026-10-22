С 24 октября в Москве произойдет масштабное обновление сети наземного транспорта. Основные изменения затронут Северный округ, где специалисты решили оптимизировать движение автобусов и электробусов, чтобы сократить время ожидания и сделать поездки до метро и социальных объектов удобнее.