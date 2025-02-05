"Никакого гуманизма". Медведев потребовал незамедлительно выгнать мигрантов-наркоменов

Государственник Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на очередном заседании по миграционной политике поднял очень важную тему, которая почему-то доселе не поднималась ни в общественном пространстве, ни на государственном уровне.
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