Петербург вошёл в тройку городов России по обеспеченности инфраструктурой

А вот в пятёрке лидеров по инвестиционной привлекательности Северной столицы не оказалось. В тройку лучших по инфраструктурной обеспеченности в России в этом году вошли Петербург, Москва и Владимирская область, в конце списка оказались Дагестан и Ингушетия.