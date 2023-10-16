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Петербург вошёл в тройку городов России по обеспеченности инфраструктурой

А вот в пятёрке лидеров по инвестиционной привлекательности Северной столицы не оказалось. В тройку лучших по инфраструктурной обеспеченности в России в этом году вошли Петербург, Москва и Владимирская область, в конце списка оказались Дагестан и Ингушетия.

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