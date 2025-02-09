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Будни мужчин. Все что нам интересно

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ВС РФ расширили плацдармы на реках Жеребец в ДНР и Оскол в Харьковской области

ВС РФ расширили плацдармы на реках Жеребец в ДНР и Оскол в Харьковской области

Пользуясь тем, что наиболее боеспособные части ВСУ в настоящее время концентрируются на Покровском направлении в ДНР, а также перебрасываются в Курскую область РФ, российские войска проводят успешные наступательные действия на других направлениях СВО.

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