В Новороссийске самокатчики сбили ребенка и протащили его по асфальту

В Новороссийске на набережной самокатчики сбили ребенка. Как сообщают в социальных сетях, 16 июля в районе 21:00 двое подростков 13-15 лет ехали на одном самокате по пешеходной зоне и сбили девочку 10 лет.
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