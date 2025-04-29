Педиатр Бережанов рассказал о факторах позднего пубертата

Бушующие гормоны и конфликты со сверстниками — не капризы, а признаки пубертата у подростков. 360.ru разобрался, через какие стадии полового созревания проходят мальчики и девочки, что на это влияет и чего нельзя делать родителям.
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