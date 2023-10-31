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Володин рассказал, как Россия ответит на воровство её активов

Володин рассказал, как Россия ответит на воровство её активов

РИА Новости. Воровство Западом замороженных российских активов потребует симметричного ответа, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

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Комментарии
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Antanas
На чужом добре счастья не постореш.👍👍👍👍👍.
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2 д.
Valentina Garmuviene
Одно дело рассказывать, как да что, а другое дело действовать ! Набиулина уже действует ,повышая ставки ЦБ! Это она так с инфляцией ,с её слов,борется! Ну-ну!
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2 д.
алекс кузь
Невероятно. Как дальновидно была продана экономика СССР. Нельзя, чтобы реальную картину с активами страны знала узкая кучка граждан с неодним гражданством, это опасно.
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2 д.

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