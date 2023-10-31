РИА Новости. Воровство Западом замороженных российских активов потребует симметричного ответа, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
Володин рассказал, как Россия ответит на воровство её активов
Комментарии
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Antanas
На чужом добре счастья не постореш.👍👍👍👍👍.
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2 д.
Valentina Garmuviene
Одно дело рассказывать, как да что, а другое дело действовать ! Набиулина уже действует ,повышая ставки ЦБ! Это она так с инфляцией ,с её слов,борется! Ну-ну!
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2 д.
алекс кузь
Невероятно. Как дальновидно была продана экономика СССР. Нельзя, чтобы реальную картину с активами страны знала узкая кучка граждан с неодним гражданством, это опасно.
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2 д.
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