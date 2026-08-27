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Царьград

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В НАТО готовятся: К Калининграду пригнали "спецмашину". Цель - русская ПВО?

В НАТО готовятся: К Калининграду пригнали "спецмашину". Цель - русская ПВО?

У границ России усилилась активность НАТО: к Калининграду приблизилась "спецмашина". Целью могла стать русская ПВО.

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